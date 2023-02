أحدث سفينة في العالم تعبر قناة السويس

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع عبور سفينة الحاويات العملاقة "EVER ACME" أحدث سفن الحاويات في العالم، في أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق.

وعبرت السفينة ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة خلال رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.



ووفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة كلا من الربان محمد الحوت كبير مرشدين أول والربان جلال شبكة كبير مرشدين، للصعود على سفينة الحاويات "EVER ACME" والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.



وتعد السفينة "EVER ACME" والتي ترفع علم سنغافورة الشقيقة الأحدث لسفن الجيل الجديد "A TYPE" التابعة للخط الملاحي "EVER GREEN"، وتعد هي السفينة الحادية عشرة ضمن السلسة، حيث عبرت 10 سفن أخرى منذ أغسطس 2021، يبلغ طول السفينة العملاقة 400 متر، وعرضها 61,5 متر، فيما تبلغ حمولتها 224 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها مايزيد عن 24 ألف حاوية.

روسيا اليوم