الإثنين 17-07-2023
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تعلن عن مقتل زعيم المعارضة

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

الدفاع الروسية: مقتل نحو 700 جندي أوكراني خلال يوم

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

بيان من ديوان الخدمة بشأن تعيين متقدمين لوظائف الفئة الثالثة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لشقيقتين في إربد

الإثنين، 17-07-2023 02:14 م

أردوغان يؤكد أنه لا يعارض لقاء الأسد

64b52082423604516331ce6b


الوكيل الإخباري- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين أنه لا يعارض لقاء نظيره السوري بشار الأسد، لكنه شدد على أن خروج الجيش التركي من سوريا لا يمكن أن يحدث.

اضافة اعلان

 

وفي مؤتمر صحفي في مطار أتاتورك باسطنبول قبل توجهه إلى السعودية، قال أردوغان: "نحن لا نغلق الأبواب في التواصل مع الجانب السوري، هناك الآلية الرباعية التي تم إنشاؤها تعمل وأيضا نحن لسنا منغلقين على مسألة اللقاء مع بشار الأسد، من الممكن أن نلتقي"، مبينا أن "كل القضية هي موقفهم ومقاربتهم هم منا وبخصوصنا".

وأضاف: "الآن، مع الأسف، الأسد في سوريا، يريد أن تخرج تركيا من الشمال السوري، وهذا الأمر غير ممكن، لأننا هناك نحارب الإرهاب، ونحارب الإرهابيين عند حدودنا، يعني طالما أن هؤلاء الإرهابيين عند حدودنا، كيف نخرج من هناك؟ (من مناطق الشمال السوري)".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64b5310a4c59b74a8211efb3

بوتين يوجه رسالة إلى مقاتلي سيبيريا في العملية العسكرية الخاصة

i6Kykzq91A1J7Y1RrHAyMg8W6UdfIIKjGkpWyQ2Z

مقتل ضابط بالجيش العراقي شمال بغداد

64b52827423604474e72db5c

وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تعلن عن مقتل زعيم المعارضة

thumbs_b_c_b5e49bed7fa21fac5322d0e1c4087efe

الدفاع الروسية: مقتل نحو 700 جندي أوكراني خلال يوم

64b506d7423604439e1e6b52

خبير عسكري يتحدث عن الأثر البريطاني المحتمل في هجوم جسر القرم

64b4fe6242360429ce4c0e9a

إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و8 مناطق أوكرانية

أخبار متعلقة
64b3c2bd4236044fb358cd4b (1)

الأسد يجري مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء العراقي بدمشق

64afd9a14c59b736f6061d81

أردوغان يعتزم أن يبحث مع بوتين شراء طائرات برمائية

64ab9efb4236045a197ee7bb

هل ينجح رئيس وزراء السويد في إقناع أردوغان؟

1078104935_0_0_3072_1728_1920x0_80_0_0_68927ab810c7b963a3a0d4087a584a8c

الرئيس التركي يعرب عن دعمه الكامل للقيادة الروسية على خلفية العصيان المسلح

649027594c59b7459546ce4f

هل يلبي السيسي دعوة أردوغان؟

648f03cd42360419b7101323

أردوغان يهنئ الآباء بعيدهم