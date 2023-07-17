أردوغان يؤكد أنه لا يعارض لقاء الأسد

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين أنه لا يعارض لقاء نظيره السوري بشار الأسد، لكنه شدد على أن خروج الجيش التركي من سوريا لا يمكن أن يحدث.

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وفي مؤتمر صحفي في مطار أتاتورك باسطنبول قبل توجهه إلى السعودية، قال أردوغان: "نحن لا نغلق الأبواب في التواصل مع الجانب السوري، هناك الآلية الرباعية التي تم إنشاؤها تعمل وأيضا نحن لسنا منغلقين على مسألة اللقاء مع بشار الأسد، من الممكن أن نلتقي"، مبينا أن "كل القضية هي موقفهم ومقاربتهم هم منا وبخصوصنا".



وأضاف: "الآن، مع الأسف، الأسد في سوريا، يريد أن تخرج تركيا من الشمال السوري، وهذا الأمر غير ممكن، لأننا هناك نحارب الإرهاب، ونحارب الإرهابيين عند حدودنا، يعني طالما أن هؤلاء الإرهابيين عند حدودنا، كيف نخرج من هناك؟ (من مناطق الشمال السوري)".