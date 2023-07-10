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الإثنين، 10-07-2023 09:51 ص

هل ينجح رئيس وزراء السويد في إقناع أردوغان؟

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الوكيل الإخباري- يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون اليوم الاثنين في فيلنيوس، لبحث انضمام السويد إلى الناتو عشية قمة الحلف السنوية.

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ونظم هذا الاجتماع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الذي يأمل بأن توافق أنقرة على انضمام ستوكهولم إلى الناتو.

ويسعى ستولتنبرغ إلى أن تظهر الدول الـ31 الأعضاء في الحلف جبهة موحدة ضد روسيا، وقال إنه "من الممكن" الحصول في ليتوانيا على "قرار إيجابي" من تركيا لانضمام ستوكهولم.

من جهته، وعد أردوغان باتخاذ "القرار الأفضل، أيا يكن"، في إشارة إلى أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.

وينتقد أردوغان السلطات السويدية على تساهلها مع المسلحين الأكراد الذين لجأوا إلى أراضيها، ويدعو إلى تسليم العشرات منهم لبلاده.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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