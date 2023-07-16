الأحد 16-07-2023
الوكيل الاخباري

إغلاق الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة غدا

تحذير من السير للسائقين بشأن لوحة أرقام المركبة

تعرّف على التعليمات الجديدة لأسس وشروط تنظيم سياحة المغامرات في الأردن

صدور تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات

بيان هام صادر عن البنك المركزي

رسالة من الملك إلى أمير قطر

ولي العهد : أبطالنا من ذهب

التدريب المهني تعلن عن فتح باب التسجيل بالبرنامج الزراعي

نائب الملك يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا الطائرات المسيرة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأحد، 16-07-2023 01:22 م

الأسد يجري مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء العراقي بدمشق

64b3c2bd4236044fb358cd4b (1)


الوكيل الإخباري- أجرى الرئيس السوري بشار الأسد مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي وصل اليوم الأحد إلى دمشق في زيارة رسمية.

اضافة اعلان

 

وقال مصدر إنه بمراسم استقبال رسمية في قصر الشعب، استقبل الأسد رئيس الوزراء العراقي الذي وصل إلى سوريا في زيارة رسمية على رأس وفد يضم الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والسيد أثير سلمان وزير التجارة والفريق الركن قيس رحيمة نائب قائد العمليات المشتركة.


وأجرى الرئيس الأسد مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي تتناول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
245154

بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد ليس "ناجحاً"

64b3ef22423604071d5f814a

خبير: واشنطن قد توافق على تسوية النزاع بشروط روسيا متجاهلة مصالح زيلينسكي

image - 2023-07-16T163246.862

أذربيجان تتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن قره باغ

64b3ecb14236040aef4cd2d0 (1)

أمير سعودي يرد على مهاجمة كويتي لوزير الداخلية

64b3e87e4c59b744c47399be

كوسوفو تعلن استلامها مسيرات "بيرقدار" الجوية التركية

233948

خبير أمريكي: اليأس قد يدفع زيلينسكي لاستخدام الصواريخ ضد روسيا

أخبار متعلقة
77

فيديو - حريق ضخم بدمشق فجر اليوم

64b0fb3c4c59b741436a73d5

وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين نتيجة تدهور حافلة على طريق دمشق-حمص

55

تجدد الاشتباكات في الخرطوم

damascus-missiles-israel_538426_highres

إسرائيل تشن ضربات جوية في محيط حمص

64a006114c59b775fb284ebe

السوداني يؤكد دعم العراق لكل التسويات لحل الأزمة الأوكرانية