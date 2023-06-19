هل يلبي السيسي دعوة أردوغان؟

الوكيل الإخباري- أكد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بشير عبد الفتاح، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد يلبي دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة تركيا.

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وأشار عبد الفتاح المتخصص بالشأن التركي، إلى أن الدعوة التركية دليل ومؤشر على تمسك تركيا بمسار تقوية العلاقات مع مصر بعد الانتخابات، وأنه لم يكن توجه يتم تسويقه انتخابيا فقط، وإنما إرادة تركية متواصلة حتى بعد الانتخابات.



وتابع: "بالتالي ستلاقي الدعوة التركية بترحيب مصري، ولكن من سيبدأ بالزيارة هي الأمور التي يتم الترتيب لها والتنسيق بشأنها بين قادة البلدين، فقد يوجه أردوغان الدعوة ولكن هو من يأتي إلى مصر أولا، وهذا حسب التفاهمات التي ستتم، ولكن أهم ما في الدعوة هو حرص الجانب التركي على استكمال إجراءات تقوية العلاقات مع مصر".

روسيا اليوم