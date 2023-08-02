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الأربعاء، 02-08-2023 07:45 م

أردوغان يترأس اجتماعا مغلقا لمجلس الشورى العسكري التركي الأعلى

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الوكيل الإخباري- يترأس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم غد الخميس، اجتماعا مغلقا لمجلس الشورى العسكري الأعلى.

وسيتناول الاجتماع الترفيعات والتعيينات في القوات المسلحة التركية، كما سيبحث تعيين رئيس هيئة أركان عامة جديد للجيش التركي، بعد أن كان يشغل هذا المنصب، قائد القوات البرية بشكل مؤقت، إثر تعيين رئيس الأركان التركي السابق، يشار غولير، وزيرا للدفاع في الحكومة التركية.

وسيشارك في الاجتماع أيضا أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى، وهم نائب رئيس الجمهورية، جودت يلماز، ووزراء العدل، يلماز تونتش، والخارجية، هاكان فيدان، والمالية والخزانة، محمد شيمشيك، والداخلية، علي يرلي قايا، والتعليم، يوسف تيكين، والدفاع، يشار غولير، وقائد القوات البرية المعين مؤقتا كرئيس للأركان، موسى آفسيفير، وقائد القوات البحرية التركية، أرجومانت تاتلي أوغلو، وقائد القوات الجوية التركية، أتيلا غولان.

وقبل انطلاق الاجتماع ظهر الخميس، سيزور المشاركون، يرأسهم أردوغان، ضريح مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك، وهو تقليد متوارث قبل عقد مثل هذا الاجتماع في تركيا.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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