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الثلاثاء، 26-04-2022 04:34 م

أردوغان يزور السعودية الخميس

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الوكيل الإخباري - يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة السعودية، بعد غدٍ الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وبحسب ما نقلته رويترز عن مصدرين وصفتهما بـ"مطلعين" فإن أردوغان سيجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للمملكة.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، شدد الرئيس التركي على رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

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ففي 22 فبراير/شباط الماضي، قال أردوغان في تصريحات صحفية: "نريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية أيضا، ونرغب في دفع حوارنا الإيجابي معها قدما بخطوات ملموسة في الفترة المقبلة".


ومضى في حديثه حينها: "نواصل حوارنا الإيجابي مع السعودية. نريد أن نواصل من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة. نريد تطوير العملية في اتجاه إيجابي".


وحاولت تركيا على مدار الأشهر الماضية إصلاح علاقاتها المتوترة مع دول بالمنطقة.


وزار أردوغان دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير/شباط الماضي في زيارة وصفت بـ"التاريخية".


 




 

 


 

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