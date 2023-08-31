أردوغان يزور روسيا الاثنين المقبل لإجراء مباحثات مع بوتين

الوكيل الإخباري - أكدت مصادر رسمية تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور روسيا الاثنين المقبل، لعقد مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الساحلية.



وسبق للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وأعلن أمس الأربعاء أن الاجتماع بين الرئيسين الروسي والتركي، سيعقد قريبا في روسيا.

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كما ذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان سيزور روسيا في المستقبل القريب، لإجراء محادثات مع نظيره الروسي حول صفقة الحبوب.



ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان موسكو غدا الجمعة، للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف وبحث إمدادات الحبوب الروسية إلى تركيا.



ومن المقرر أيضا أن يتبادل الوزيران وجهات النظر "حول الوضع الحالي للأزمة الأوكرانية، والسبل الممكنة لتسويتها السياسية والدبلوماسية".

RT