"روس كوسموس" تعلن تحطم محطة "لونا 25" إثر ارتطامها بسطح القمر

الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" تحطم محطتها "لونا-25" إثر اصطدامها بسطح القمر، بعد أن انحرفت عن مدار القمر المحدد للهبوط على الجانب المظلم من القمر.

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وذكرت الوكالة أنه وفقا للحسابات الأولية، انحرفت المحطة الأوتوماتيكية "لونا-25" عن المدار المحدد لبدء الهبوط وتحطمت بعد ارتطامها بالقمر.



وأوضحت "روس كوسموس" أنه في 19 أغسطس تم دفع المحطة للانتقال إلى مدار قبل الهبوط، وفي حوالي الساعة 14:57 بتوقيت روسيا انقطع الاتصال بالمحطة، ولم تؤد إجراءات البحث عنها واستعادة الاتصال بها إلى أي نتائج.



وأضافت أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من مختلف الجهات المعنية، للتحقيق في أسباب فقدان المحطة.



تجدر الإشارة إلى أن موسكو أطلقت أول محطة في العالم وصلت إلى القمر قبل 50 عاما، وفتحت بذلك الطريق أمام غزو القمر.

RT