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الثلاثاء، 21-06-2022 04:19 م

أردوغان يطلب زيادة على راتبه.. كم سيبلغ؟

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الوكيل الإخباري- قال البرلماني التركي، أوزجور أوزال، نائب رئيس كتلة حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، إن هناك زيادة قادمة بنسبة 40.4% لراتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

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وقال البرلماني أوزجور أوزال إن "أردوغان طلب زيادة بنسبة 40.4% في راتبه، خلال الميزانية الإضافية التي قدمها إلى رئيس البرلمان".

كما أوضح أوزال أن "راتب أردوغان سيرتفع إلى 141453 ليرة تركية مع هذه الزيادة (حوالي 9 آلاف دولار)".

وأعرب البرلماني التركي المعارض عن استنكاره لزيادة راتب أردوغان في ظل الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد.

وعلق قائلا: "هل هذه الأزمة الاقتصادية لا تؤثر على الشعب الذي يحكم عليه العيش بالحد الأدنى للأجور وهو 4253 ليرة تركية في الوقت الذي تؤثر على راتب الرئيس؟"

وكان أردوغان قد رفع راتبه إلى 100 ألف و750 ليرة تركية في يناير الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة "زمان".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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