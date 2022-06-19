تركيا: أردوغان سيعرض وثائق حول السويد وفنلندا في قمة الناتو

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "صباح" التركية اليوم الأحد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقدم وثائق تثبت دعم السويد وفنلندا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، في قمة الناتو في مدريد نهاية الشهر الحالي.

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وقالت الصحيفة إن أردوغان سيقدم طروحات تركيا مع وثائق وملفات خاصة تتضمن أدلة على دعم السويد وفنلندا المالي والسياسي لـ"العمال الكردستاني"، وسيعلن أنه لا "يمكن إقامة علاقات التحالف طالما استمر هذا الموقف العدائي".



وذكرت الصحيفة أنه خلال العمليات التركية في سوريا وشمال العراق، تم العثور على قاذفات مضادة للدروع من طراز AT-4 سويدية الصنع، وهي قاذفات من عيار 84 تتراوح مداها بين 200 و 1000 متر، مضيفة أنه تم تسجيل الأرقام التسلسلية لتلك القاذفات والتقاط صور لها.

روسيا اليوم