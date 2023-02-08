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أردوغان يمنح كل عائلة متضررة من الزلزال مبلغا ماليا: لن تباتوا في العراء بل في الفنادق!

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الأربعاء، 08-02-2023 02:38 م

أردوغان يمنح كل عائلة متضررة من الزلزال مبلغا ماليا: لن تباتوا في العراء بل في الفنادق!

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن منح 10 آلاف ليرة تركية (نحو 531 دولارا) لكل عائلة متضررة من الزلزال.

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وأكد أردوغان في كلمة له، اليوم الأربعاء، من منطقة كهرمان مرعش، وهي مركز الزلزال الكبير، على إمكانية بقاء المتضررين من الزلازل في فنادق تم التعاقد معها في ولايات أنطاليا ومرسين ومدينة ألانيا.

وقال: "فليطمئن مواطنونا إذ لا يمكن أن نسمح ببقائهم في العراء. مثلما نفذنا حملات لبناء مساكن بمناطق كوارث أخرى، سننجز نفس المشاريع في الولايات العشر المتضررة من زلزال كهرمان مرعش".

وأضاف: "حشدنا جميع مواردنا لمواجهة آثار الزلزال والدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وخاصة إدارة الكوارث والطوارئ "فاد".

 




 

 


 

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