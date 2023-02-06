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الإثنين، 06-02-2023 03:20 م

الإعلان عن وجود مصريين تحت الأنقاض في زلزال تركيا

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الوكيل الاخباري- كشف عضو الهيئة الإدارية باتحاد الطلاب المصريين بتركيا نور الدين محمود، تفاصيل تأثر مصريين بتركيا بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا صباح اليوم الاثنين.

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وقال عضو الهيئة الإدارية باتحاد الطلاب المصريين بتركيا، إن هناك 3 مصريين من أسرة واحدة مكونة من أب وأم وطالب، تحت الأنقاض الآن بعد حدوث الزلزال، مشيرا إلى أنهم في ولاية سكندرون.

وأكد عضو الهيئة الإدارية باتحاد الطلاب المصريين بتركيا، أنهم يتواصلون مع كافة الطلاب والأسر المصرية المقيمة بالولايات الجنوبية التركية، والتي شهدت آثار الزلزال للاطمئنان على الجميع، مؤكدا أيضا عدم وجود حالات وفيات نهائيًا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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