أستراليا: إغلاق سفارتنا في أفغانستان

الوكيل الإخباري- أكدت أستراليا عزمها على غلق سفارتها في العاصمة الأفغانية كابل بنهاية شهر مايو الجاري، فيما تخطط البلاد لسحب قواتها من هناك في وقت لاحق من هذا العام.



وأعلنت أستراليا ذلك في بيان مشترك، حيث أشار البيان إلى أن مبنى السفارة سيغلق في 28 مايو، وأن التمثيل السكني والدبلوماسي لأستراليا سيغلق في هذا الوقت.

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وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي ،سكوت موريسون، "أستراليا تتوقع أن يكون هذا الإجراء مؤقتا وسنستأنف وجودنا الدائم في كابل عندما تسمح الظروف بذلك"، موضحا أن "رحيل القوات الدولية ومن ثم القوات الأسترالية من أفغانستان خلال الأشهر القليلة القادمة يجلب معه بيئة أمنية غير مؤكدة بشكل متزايد حيث تم إبلاغ الحكومة في البلاد بعدم إمكانية توفير الترتيبات الأمنية لدعم استمرار وجودنا الدبلوماسي".



تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون كان قد كشف في أبريل الماضي أن القوات الأسترالية ستنسحب من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل.



ولفتت هيئة الإذاعة الأسترالية إلى أن السفارة الأسترالية لدى أفغانستان ظلت مفتوحة منذ عام 2006.



المصدر- روسيا اليوم