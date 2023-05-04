أسرى أوكرانيون: تم تجنيدنا بالقوة

الوكيل الإخباري-

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أفاد مراسل "نوفوستي" من الجبهة، بأن مجموعة اقتحام تابعة للجيش الروسي تمكنت من أسر اثنين من العسكريين الأوكرانيين في اتجاه دونيتسك.ووفقا للمراسل، يؤكد الأسيران على أنه تم تجنيدهما بالقوة في الجيش الأوكراني.وشدد أحدهما على أنه من مواليد مدينة كراسني لوتش في جمهورية لوغانسك الشعبية. وقال: "غادرت المنطقة مع أطفالي وزوجتي. لقد كنت في حيرة من أمري حتى الآن".وزعم الأسير، بأنه طالما حاول التهرب عمدا من التجنيد في الجيش الأوكراني لأنه لم يكن يريد القتال، لكن رغم ذلك تم تجنيده بالقوة وإرساله إلى منطقة القتال.