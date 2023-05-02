فتح أكثر من ألف قضية خيانة عظمى في أوكرانيا منذ فبراير 2022

الوكيل الإخباري- أفاد مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا بفتح 1403 قضية خيانة عظمى وتواطؤ منذ فبراير 2022 وفقا لقانون "الخيانة العظمى" في أوكرانيا.

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وكانت السلطات الأوكرانية قد فتحت 1177 دعوى جنائية بتهمة الخيانة العظمى، و226 دعوى جنائية بتهمة التعاون والتواطؤ، وفقا لما ذكرته القناة الرسمية لمكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني على تطبيق "تليغرام"، حيث تفيد القناة كذلك بأنه تم الإبلاغ فعليا عن 666 شخصا متورطا بالاشتباه، ووضع 385 شخصا على قائمة المطلوبين، ويتم فحص 1375 شخصا لتورطهم في "أنشطة الخيانة العظمى والتواطؤ". وقد تم بالفعل إرسال 366 لائحة اتهام إلى المحكمة بموجب هذه المواد.



وتابع المكتب أن أكبر عدد من الدعاوى الجنائية مرفوعة في مناطق لوغانسك وزابوروجيه وخيرسون ودونيتسك وخاركوف".



ويعاقب القانون الأوكراني بالسجن لـ 15 عاما أو لمدى الحياة مع مصادرة الممتلكات، كما تشمل العقوبات التي يفرضها القانون الأوكراني على تهمة "التواطؤ" الغرامة التي تصل إلى 170 ألف غريفنا (4600 دولار) والسجن من 3-5 سنوات.

روسيا اليوم