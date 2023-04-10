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الإثنين، 10-04-2023 10:39 ص

قائد القوات البرية الأوكرانية: الوضع في أرتيموفسك صعب والمعارك شرسة

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الوكيل الإخباري- قال قائد القوات البرية الأوكرانية الفريق أول، ألكسندر سيرسكي، إن الوضع في أرتيموفسك (باخموت) صعب جدا، والمعارك شرسة، لكن "الوضع تحت السيطرة".

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ووفقا لمركز الإعلام العسكري الأوكراني، زار سيرسكي محور أرتيموفسك، والذي يعتبر من أشرس خطوط التماس في المنطقة و"اتخذ قرارات عملياتية وحدد المهام".

ونقل المركز الإعلامي العسكري عن سيرسكي قوله، "القتال في محيط أرتيموفسك شرس، والدفاع مستمر، صحيح أن الوضع صعب لكن يمكن السيطرة عليه".

وتقع أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، في المنطقة الخاضعة لسيطرة كييف على شمال مدينة غورلوفكا، وهي محور مهم لتموين القوات الأوكرانية في دونباس، وتشهد هذه المنطقة معارك شرسة مستمرة منذ أسابيع  أجل السيطرة على المدينة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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