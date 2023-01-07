أسلحة غربية ثقيلة تمهد لتصعيد مرتقب

الوكيل الإخباري - تتجه الحرب في أوكرانيا إلى تصعيد كبير محتمل خلال الأسابيع القادمة بعد ضمان أوكرانيا حصولها على مدرعات قتالية أمريكية وألمانية هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب، إلى جانب بطاريتي صواريخ "باتريوت" من واشنطن وبرلين، وهي حزمة من الأسلحة الثقيلة الأكثر تطوراً التي تحصل عليها كييف.



وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة رسمياً، عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في حزمة قال البيت الأبيض إنها ستتضمن مدرعات من طراز "برادلي".

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وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيار إن المساعدات ستشمل ناقلات جنود مدرعة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع. والمركبة المدرعة المزودة بمدفع قوي، والتي تصنعها شركة بي.إيه.إي سيستمز، من الوسائل الأساسية التي يستخدمها الجيش الأمريكي لنقل القوات في ساحات القتال منذ منتصف الثمانينيات.

وقال مسؤولان أمريكيان إن حزمة الأسلحة ستشمل نحو 50 من مركبات برادلي القتالية.



واتهم السفير الروسي الولايات المتحدة بالتخطيط لـ"مسار خطير".



في السياق، قالت وزارة الدفاع الألمانية إن الوزيرة كريستينه لامبرشت تحدثت مع نظيرها الأمريكي لويد أوستن، أمس الجمعة، للتنسيق بشأن إرسال مركبات قتالية ودفاعات جوية (باتريوت) إلى أوكرانيا، بعدما انضمت برلين إلى واشنطن وباريس في إرسال مزيد من الأسلحة إلى كييف.



وتعتزم الحكومة الألمانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 تسليم دبابات مشاة قتالية طراز "ماردر" لأوكرانيا، بعدما تعهدت بذلك في وقت سابق.

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