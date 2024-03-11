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الإثنين، 11-03-2024 09:31 ص

أسير أوكراني: قواتنا تركت جنودها وهربت من أفدييفكا

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الوكيل الاخباري- قال الأسير الأوكراني فيتالي تسالكو إن قوات نظام كييف خلال فرارها من أفدييفكا، تركت جنودها في مواقعهم، ومن بين هذه الوحدات المتروكة كانت مجموعته التي استسلمت للجيش الروسي.

وذكر تسكالو، وهو من مواليد عام 1992 وتمت تعبئته في 28 فبراير 2022، أنه تم إرسال وحدته إلى مواقع بالقرب من أفدييفكا في 23 فبراير، وهناك تركتهم القيادة ولم تتواصل معهم بعد ذلك. 

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وأضاف: "بقينا في الموقع لمدة ستة أيام، بدون أي تبديل رغم أنه وفقا للقاعدة المتبعة يتم تبديل العناصر مرة كل يومين. نفد منا الطعام والماء وتوقف عمل جهاز الاتصال اللاسلكي (شحن البطارية). أدركنا أنهم تركونا نواجه مصيرنا لوحدنا. قررنا الخروج ومعرفة ما حدث. خرجنا ولكننا لم نعثر على أية قوات صديقة. توجهنا على الأقدام إلى المكان الذي أحضرتنا إليه السيارة سابقا، وهناك شاهدنا العسكريين الروس فقمنا بتسليم سلاحنا لهم. وكان ذلك في 28 فبراير من هذا العام في قرية سيفيرنويه".

وزعم تسكالو بأنه علم مكان تواجد وحدته، فقط عندما وقع في قبضة الجيش الروسي، لأن قيادة القوات الأوكرانية لم تبلغ عن الاتجاه الذي سيتم نقل وحدته إليه.

أفدييفكا هي إحدى الضواحي الشمالية لمدينة دونيتسك، وحولتها القوات الأوكرانية إلى منطقة محصنة قوية، وقامت من هناك بقصف المناطق السكنية في دونيتسك منذ عام 2014.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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