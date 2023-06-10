السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

مصر تحصل على تمويل بـ 700 مليون دولار لشراء الحبوب

السعودية تشهد أكبر مهرجان لسباق الإبل على الإطلاق

الذهب تحت رحمة الفيدرالي والتضخم هل يرتفع أم ينهار؟

شاب ينهي حياته بإطلاق الرصاص على نفسه في عمان

الأمن العام ينعى اللواء الركن المتقاعد سلمان محمد مفلح المعايطة

الزراعة توضح حول ما يشاع عن إغراق السوق بالفواكه والخضار المستوردة

البلقاء التطبيقية تنعى الطالب اسامة الموني

المملكة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي الثلاثاء

خيرسون: منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا انخفض بنسبة 3 أمتار خلال يوم

"الغذاء والدواء" تعلن توصيات مؤتمر الدواء الدولي الثالث

السبت، 10-06-2023 03:39 م

أعضاء مجلس الأمن يدينيون الهجوم على البعثة الأممية في مالي

1686400767509


الوكيل الإخباري - دان أعضاء مجلس الأمن، أمس الجمعة، الهجوم الذي تعرضت له بعثة الأمم المتحدة في مالي بالقرب من بير في منطقة تمبكتو، والذي قُتل على إثره أحد أفراد حفظ السلام من بوركينا فاسو، وإصابة سبعة آخرين.

اضافة اعلان


وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في بيان، عن أعمق تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا وكذلك لبوركينا فاسو معربين عن تعازيهم للأمم المتحدة أيضا.


وأشاد الأعضاء بجميع حفظة السلام الذين يخاطرون بحياتهم داعيين حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق بسرعة في الهجوم بدعم من البعثة المتكاملة، وتعزيز المساءلة عن هذه الأعمال من خلال تقديم الجناة إلى العدالة.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
208030

الرئاسة التركية تنفي ادعاءات حول الحالة الصحية لأردوغان

648459814c59b755ea3da068

بن زايد في تركيا لسببين!

8a497cce-598a-4e62-b71a-9450df605074

السعودية تشهد أكبر مهرجان لسباق الإبل على الإطلاق

6484644e4236043f3e31d597

وزير الدفاع التركي يلغي جولته الاستطلاعية على الحدود مع سوريا

uzj5W

خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين

648328e34c59b731170028d4

الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 دبابات من طراز ليوبارد

أخبار متعلقة
image (40)

الأمم المتحدة: أزمة غذائية وشيكة بسبب إعصار موكا

image - 2023-05-29T121415.189

الأمم المتحدة تدق ناقوس خطر الجوع في هايتي والسودان ومنطقة الساحل

646c877b42360424534722c4

مدفيديف يلتقي رئيس لاوس

1684757612701

ميقاتي: لبنان ملتزم بالتعاون مع قوات اليونيفيل

image (22)

مقتل عشرين مدنياً بهجومين في بوركينا فاسو

غوتيريش100-730x438

غوتيريش يرحب بتوقيع الأطراف السودانية على إعلان الالتزام بحماية المدنيين