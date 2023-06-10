أعضاء مجلس الأمن يدينيون الهجوم على البعثة الأممية في مالي

الوكيل الإخباري - دان أعضاء مجلس الأمن، أمس الجمعة، الهجوم الذي تعرضت له بعثة الأمم المتحدة في مالي بالقرب من بير في منطقة تمبكتو، والذي قُتل على إثره أحد أفراد حفظ السلام من بوركينا فاسو، وإصابة سبعة آخرين.

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وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في بيان، عن أعمق تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا وكذلك لبوركينا فاسو معربين عن تعازيهم للأمم المتحدة أيضا.



وأشاد الأعضاء بجميع حفظة السلام الذين يخاطرون بحياتهم داعيين حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق بسرعة في الهجوم بدعم من البعثة المتكاملة، وتعزيز المساءلة عن هذه الأعمال من خلال تقديم الجناة إلى العدالة.



بترا