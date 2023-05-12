الجمعة 12-05-2023
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الجمعة، 12-05-2023 09:03 م

غوتيريش يرحب بتوقيع الأطراف السودانية على إعلان الالتزام بحماية المدنيين

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الوكيل الإخباري - رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة بتوقيع أطراف النزاع في السودان على إعلان الالتزام بحماية المدنيين وضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية في البلاد.

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وأشار غوتيريش في بيان اليوم الجمعة، ضرورة أن يضمن هذا الإعلان إمكانية توسيع نطاق عملية الإغاثة بسرعة وأمان لتلبية احتياجات ملايين الأشخاص في السودان، مٌجدداً دعوته لوقف فوري لإطلاق النار ومناقشات موسعة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.


وأكد غوتيريش، أن الأمم المتحدة لن تدخر أي جهد للمساعدة في تنفيذ الإعلان وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية أو وقف إطلاق النار أو عدمه.


بترا

 




 

 


 

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