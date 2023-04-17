أغنى من الملكة الراحلة.. الكشف عن ثروة تشارلز الثالث

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن ثروة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، تفوق الـ700 مليون دولار، مما يجعله أكثر ثراء من والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.



وحسب الصحيفة فإن ثروة الملكة الراحلة كانت تبلغ 370 مليون جنيه إسترليني (458,759,300 مليون دولار أمريكي)، أما ابنها الذي سيتوج ملكا في 6 مايو المقبل، فتبلغ ثروته 600 مليون جنيه إسترليني (744,051,000 مليون دولار أمريكي).

اضافة اعلان



وقالت إن ثروة الملك لم تأت فقط من الميراث، الذي حصل عليه من والدته الملكة الراحلة، بل بفضل الإدارة الناجحة لأعمال دوقية كورنوال التي كان يديرها.



هذا ووصف أحد مساعدي تشارلز السابقين كيف أعاد الملك بناء ثورته بعناية بعد تسوية طلاقه بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني من ديانا، أميرة ويلز في منتصف التسعينيات.



وقال عن الفترة التي أعقبت انفصاله عن ديانا: "لقد أصبح حكيما في سحب بعض الأموال من دوقية كورنوال بعد مسح رأس المال".

RT