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السبت، 25-03-2023 02:43 ص

السجن 10 سنوات لمتطرف ألماني أدين بالشروع في قتل ضابط شرطة

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الوكيل الإخباري - أدين متطرف ألماني مناهض للحكومة بالشروع في القتل وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، حيث دهس ضابط شرطة بسيارته عمدا.

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يأتي الحكم الذي أصدرته محكمة ولاية شتوتغارت وسط قلق مستمر بشأن أنشطة أنصار "حركة مواطني الرايخ"، وهي جماعة يمينية متطرفة فضفاضة ينكر مؤيدوها شرعية الدستور الألماني الحالي والحكومة.


أدين الرجل البالغ من العمر 62 عاما، وهو ألماني لم تذكر المحكمة اسمه بما يتماشى مع قواعد الخصوصية المحلية، بالشروع في القتل والإيذاء الجسدي ومقاومة ومهاجمة عناصر إنفاذ القانون وترك موقع الحادث دون إذن.

 

وتم سحب رخصة قيادته ومصادرة سيارته، وأمر بسداد 30 ألف يورو (32600 دولار) كتعويض لضابط الشرطة المصاب.


وقالت المحكمة إن المدعى عليه تزايد تطرفه خلال السنوات الأخيرة، ووصف ضباط الشرطة بأنهم "مقاتلون" في مجموعات الدردشة والرسائل عام 2021، وأكد أن له الحق في "القضاء على (هؤلاء) المقاتلين دون عقاب".

 

RT

 




 

 


 

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