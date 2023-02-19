أقدم رئيس أمريكي سابق على قيد الحياة يتلقى خدمة رعاية المسنين بالمنزل

الوكيل الإخباري - يتلقى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أقدم رئيس أمريكي سابق على قيد الحياة، خدمة رعاية المسنين في المنزل، بعد أن قرر تجنب إجراء "تدخل طبي" إضافي، وفقا لما أعلنه مركز كارتر أمس السبت.



وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكي أن الرئيس السابق، (98 عاما)، اتخذ قراره بعد سلسلة من الزيارات القصيرة للمستشفى، وفقا لمركز كارتر، وهي مجموعة غير ربحية تم إنشاؤها للقيام بأنشطة خيرية بدعم من الرئيس الأسبق والسيدة الأولى السابقة روزالين كارتر.

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وجاء في بيان للمركز "بعد سلسلة من الإقامات القصيرة في المستشفى، قرر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أمس السبت، قضاء الوقت المتبقي من عمره في المنزل مع عائلته وتلقي خدمة رعاية المسنين في المنزل بدلا من التدخل الطبي الإضافي. وهو يحظى بالدعم الكامل من عائلته وفريقه الطبي".



وقالت المنظمة غير الربحية: "عائلة كارتر تطالب بالخصوصية في هذا التوقيت، وهي ممتنة للقلق الذي أبداه العديد من المعجبين به".



ولم يذكر البيان سبب دخول وخروج كارتر من المستشفى.



وكان كارتر قد انتخب رئيسا للولايات المتحدة في عام 1976 وخدم لفترة ولاية واحدة مدتها أربع سنوات. وبعد أن خسر فرصة إعادة انتخابه، انغمس في الأنشطة الخيرية. وفي عام 1982، أسس هو وزوجته مركز كارتر، الذي ضغط من أجل الحلول السلمية للنزاعات العالمية، وعزز حقوق الإنسان، وعمل على القضاء على الأمراض في الدول الفقيرة.

البيان