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السبت، 21-01-2023 04:21 م

تايلاند.. مقتل 3 انفصاليين خلال اشتباكات مع قوات الأمن

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الوكيل الإخباري - قتل 3 انفصاليين تايلانديين خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في مقاطعة ناراثيوات التي تشهد إضرابا في أقصى جنوب البلاد.

وكانت عناصر من الشرطة والجنود تتنقل في منطقة جبلية في هذه المقاطعة الحدودية مع ماليزيا، أمس الجمعة، عندما صادفت مجموعة من الانفصاليين المسلحين الذين أطلقوا النار.

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وقال سوثون سوكويست، المسؤول في الشرطة المحلية، اليوم السبت: "شرعوا في إطلاق النار علينا فاضطررنا للرد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، من جانب الانفصاليين".

 

ولم يتم تسجيل أي قتلى أو جرحى من جانب الشرطة والجنود التايلانديين مع انتهاء هذه العملية، التي استمرت 5 ساعات على الأقل.


وتشهد تايلاند منذ 2004، حركة تمرد انفصالية في عدد من الأقاليم التي تقع عند الحدود مع ماليزيا، في نزاع أسفر عن سقوط نحو 7 آلاف قتيل معظمهم من المدنيين.

 

RT

 




 

 


 

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