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السبت، 21-01-2023 03:39 م

أوكرانيا تعلن مقتل 120 ألفا و160 جنديا روسيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت أوكرانيا أن قوتها المسلحة قتلت نحو 120 ألفاً و160 جندياً روسياً من بينهم 860 جندياً أمس الجمعة، وذلك منذ 24 فبراير الماضي وحتى اليوم السبت.

جاء ذلك في تقرير نشرته هيئة الأركان للقوات المسلحة الأوكرانية في صفحتها على فيسبوك، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم).

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وقال البيان:" إن القوات الأوكرانية دمرت للعدو 3140 دبابة و6256 مركبة قتالية مدرعة و2135 من النظم المدفعية و443 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و220 من أنظمة الدفاع الجوي".


وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 287 طائرة و277 مروحية و17 سفينة حربية، و 1886 طائرة مسيرة و749 صاروخاً من طراز كروز، و17 سفينة وقارباً و4 آلاف و918 من المركبات وخزانات الوقود ، و193 من وحدات المعدات الخاصة.


ولا يمكن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.

 

البيان

 




 

 


 

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