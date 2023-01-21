زيلينسكي يحضر جنازة وزير داخلية أوكرانيا الذي توفي في تحطم مروحية

الوكيل الإخباري - حضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جنازة وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية الأسبوع الماضي.



وحضر زيلينسكي وزوجته مراسم الجنازة التي أقيمت في كييف، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية يوكرينفورم. وكان هناك تسعة توابيت في المجمل لكل الذين توفوا في الحادث الذي وقع يوم "الأربعاء" الماضي.

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ولقي 14 شخصاً حتفهم في الحادث الذي وقع في ضاحية بروفاري بكييف، بينهم طفل، بعد تحطم المروحية بجوار روضة أطفال. كما أقيمت جنازة للضحايا في بروفاري في نفس الوقت الذي أقيمت فيه الجنازة في كييف.



وكلف زيلينسكي جهاز الاستخبارات "اس بي يو" بالتحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح بعد الأسباب وراء وقوعه.

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