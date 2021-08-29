أكثر من 30 قتيلا في هجوم على قاعدة عسكرية جنوب اليمن

الوكيل الإخباري - سقط 30 قتيلا على الأقل من القوات اليمنية الموالية للحكومة المعترف بها دوليا في هجوم الأحد، بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية حكومية جنوبي اليمن، بحسب مصادر طبية وعسكرية.

اضافة اعلان



واتّهم متحدث باسم القوات الحكومية، الحوثيين، بالوقوف خلف الهجوم ضد قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، وهي أكبر قاعدة عسكرية جوية في البلاد الغارقة في الحرب. ولم تتبن أي جهة الهجوم.



وكانت القاعدة في الماضي، بمثابة محطة انطلاق رئيسية للقوات الأميركية المشرفة على ضربات بطائرات بدون طيار ضد تنظيم القاعدة المتطرف.



وقال محمد النقيب المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة في القوات الحكومية، إن هجوم الأحد "أوقع أكثر من ثلاثين قتيلا و56 جريحا على الأقل"، متّهما الحوثيين بالوقوف خلفه، في حصيلة أكدها مصدر طبي عسكري.



وأكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن "ميليشيا الحوثي الإرهابية ستدفع الثمن غاليًا وستحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين"، بحسب ما أوردت وكالة سبأ الحكومية للأنباء.



وأظهرت لقطات مصوّرة، عشرات الأشخاص وقد تجمعوا أمام مدخل أحد المستشفيات حيث كانت سيارات الإسعاف تتوقف الواحدة تلو الأخرى لنقل الجرحى.



وفي مستشفى ابن خلدون في لحج الذي تم نقل بعض القتلى والجرحى إليه، أكّد مدير المستشفى محسن مرشد، "قمنا باستدعاء كامل الطاقم والجراحين وجهاز التمريض".



وأضاف "علمنا أن هناك جثث لا تزال تحت الأنقاض".



وروى ضابط يدعى محمد وهو أحد مدربي الكتائب في القاعدة، "كنا مجتمعين داخل العنبر، ورأينا طائرة كانوا يقومون بإطلاق النار عليها لمحاولة إسقاطها ولكن لم يستطع أحد إصابتها".



وتابع "وصلت مباشرة إلى فوق العنبر الذي كنا متواجدين فيه وقامت بإطلاق الصواريخ".



من جهتها، أكدت منظمة أطباء بلا حدود في تغريدة، "استقبلت الفرق الطبية في مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة عدن 11 جريحا في أعقاب الهجمات على قاعدة العند الجوية في محافظة لحج" وتم تقديم المساعدة الطبية والجراحية لهم.