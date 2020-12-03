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الخميس، 03-12-2020 10:44 ص

عدم استقرار الأرض

ألاسكا الأمريكية.. فقدان أشخاص ودمار منازل جراء انهيارات أرضية

انهيارات
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قالت شرطة ولاية ألاسكا الأمريكية، إن ستة أشخاص فقدوا بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية أسفرت عن دمار  أربعة منازل في المنطقة الجبلية بجنوب شرق الولاية.

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وقالت شرطة الولاية إنها تعاونت مع الشرطة الاتحادية في إجلاء السكان بقارب لكن تم تعليق عملية البحث عن المفقودين في وقت متأخر أمس الأربعاء "بسبب عدم استقرار الأرض".

وذكرت الشرطة في بيان أن الانهيارات الأرضية غطت المنطقة بطين وصل ارتفاعه إلى نحو ثلاثة أمتار وأشجار وحطام.


وستنقل طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني مسعفين وكلابا بوليسية للمشاركة في جهود الإنقاذ اليوم الخميس بعدما حالت مطبات هوائية عنيفة دون ذلك أمس الأربعاء.


وذكر مسؤولون ووسائل إعلام أميركية ، أن مناطق أخرى في جنوب شرق ألاسكا تضررت بسبب انهيارات أرضية وفيضانات ورياح قوية أحدثتها العاصفة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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