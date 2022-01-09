ألمانيا.. إدراج 5 دول عربية ضمن القائمة الحمراء لكورونا

الوكيل الإخباري-أدرجت السلطات الألمانية، الليلة الماضية، خمس دول عربية ضمن نحو 40 دولة في القائمة الحمراء التي يفرض على القادمين منها قيود سفر صارمة بسبب تفشي وباء كورونا فيها.

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وتضم القائمة الحمراء للدول المشمولة: الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت وموريتانيا وأستراليا وفرنسا وإستونيا وأيسلندا والسويد وغيرها، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) .



واتفق رؤساء حكومات الولايات الألمانية والحكومة الاتحادية على اتخاذ إجراءات جديدة في مواجهة موجة أوميكرون من فيروس كورونا.



وتميز الاتفاق الجديد بتقليص مدة الحجر الصحي وتشديد إجراءات دخول المطاعم والمقاهي، وتم الاتفاق على إعفاء المخالطين من الحجر الصحي إذا كانوا قد تلقوا الجرعة التعزيزية من اللقاح، أما بالنسبة لغيرهم فيتوجب عليهم قضاء 10 أيام في العزل الصحي بدلا من 14 يوما التي كان معمولا بها سابقا.



يذكر أن ألمانيا تسجل تزايدh مستمرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

بترا