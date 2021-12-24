الجمعة 24-12-2021
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الجمعة، 24-12-2021 10:06 ص

وفيات بحريق مستشفى للمصابين بكورونا في روسيا

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الوكيل الاخباري - لقي شخصان مصرعهما جراء حريق اندلع بمستشفى للأمراض المعدية في مقاطعة أستراخان الروسية، حيث كان يرقد هناك مرضى مصابون بفيروس كورونا.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في جهاز الطوارئ الروسي، أن الحريق اندلع "في وحدة العناية المركزة وتسبب في وفاة شخصين".

ووفق البيانات الأولية فإن سبب الحادث هو احتراق معدات خاصة بالتزود بالأكسجين.

 

وقد أجلى رجال الإنقاذ الموظفين والمرضى من المبنى، وتم إخماد الحريق.

روسيا اليوم

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