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الإثنين، 26-06-2023 08:52 ص

ألمانيا تخيّب آمال أوكرانيا في الحصول على مقاتلات "إف-16"

طائرات إف 16 333


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن بلاده لا تستطيع تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" لأنها لا تملكها.

ونقلت صحيفة "شبيغل" عن وزير الدفاع قوله: "لسنا جزءا من تحالف تزويد أوكرانيا بالمقاتلات لأننا لا نملك "إف-16".

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وأشارت إلى أن كييف لا تزال تأمل في أن تنضم ألمانيا إلى "تحالف المقاتلات".


وطالب نظام كييف في الأشهر الأخيرة الدول الغربية بتزويده بمقاتلات "إف-16"، وقد وعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو ببدء تدريب الطيارين، لكنهم لم يحددوا مواعيد تسليم محددة.


تجدر الإشارة إلى أن موسكو قد حذرت الغرب من هذه الخطوة، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه إذا استلمت أوكرانيا طائرات "إف-16" وتم نشرها في مطارات خارج حدود أوكرانيا، فإن الجيش الروسي سيبحث خيارات تدميرها، وأكد أن الجيش الروسي سيحرقها كما حرق دبابات "ليوبارد" الألمانية، ومدرعات "بريدلي" الأمريكية.

 

RT

 




 

 


 

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