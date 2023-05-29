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الإثنين، 29-05-2023 01:16 م

"واشنطن بوست" تكشف عدد القتلى بين المرتزقة الأمريكيين في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقتل نحو 16 مرتزقا أمريكيا شاركوا في المعارك إلى جانب قوات كييف، في أوكرانيا.

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ووفق الصحيفة: "مع تحول الحروب الأمريكية الأخيرة تدريجيا إلى كونها أصبحت من التاريخ، قرر بعض المحاربين القدامى حمل السلاح في أوكرانيا،


ويستشهد مقال "واشنطن بوست" بقصص العديد من المرتزقة الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في أوكرانيا: أندرو بيترز، كوبر أندروز، نيك ميمر، غرادي كورباسي وبيتر ريد.


وبحسب المنشور، فإن الأمريكيين الذين انضموا إلى القوات الأوكرانية وصلوا إلى أوكرانيا " بشكل فردي، متجاهلين التحذيرات الرسمية المتكررة لرئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن وأعضاء آخرين في إدارته بأن الخطر الجسيم ينتظر كل من يصل إلى ساحة المعركة".


في وقت سابق، صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن أكثر من 2500 مرتزق أجنبي، يشاركون في أعمال عدائية إلى جانب كييف.


كما أكدت الرئاسة الروسية مرارا، أن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، كثيرا ما يسمعون لغات أجنبية من مرتزقة يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية.

 

RT


 




 

 


 

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