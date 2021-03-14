الأحد 14-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بدء تنفيذ عطاء الإنارة في طريق عمان التنموي

التربية : إعادة النظر بقرار امتحان التوجيهي للنظام البريطاني

الحكومة تبحث قرارات هامة اليوم

مطالبات نيابية بطرح الثقة بحكومة الخصاونة

اليونيسف :عدد قياسي للمدارس التي تم إغلاقها بجائحة كورونا حول العالم

الطب الشرعي لـ الوكيل: تعاملنا مع 7 من متوفي حادثة مستشفى السلط

تعديل ساعات العمل لمركز إيداع الأوراق المالية

وفيات كورونا السبت شملت وفيات مستشفى السلط

تأجيل عقد المؤتمر العربي الثاني للخدمة الطبية

الفراية : 9 وفيات بحادثة مستشفى السلط الحكومي

الأحد، 14-03-2021 01:04 م

ألمانيا.. توقعات بخسارة حزب ميركل وسط أخطر أزمة منذ أواخر التسعينات

604ddfa64c59b7388c775620


الوكيل الإخباري- تشهد محافظتان ألمانيتان، اليوم الأحد، انتخابات محلية، من المتوقع أن يتكبد فيها المحافظون التابعون للمستشارة، أنغيلا ميركل، هزيمة فادحة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

اضافة اعلان
 

وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع خسارة المحافظين ، في ظل فضيحة مالية تلطخهم، وسط ترقب شديد قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية، وأن التوقعات تلفت إلى هزيمة الاتحاد في ولايتي بادن فورتمبرغ وراينلاند، بفالتس بجنوب غرب ألمانيا، حيث دعي حوالى 11 مليون ناخب لتجديد البرلمانين المحليين.

وأوضحت "فرانس برس" أن حزب ميركل قد يتكبد أضرارا جراء فضيحة تعرف بـ"قضية الكمامات"، والانتقادات المتزايدة حول إدارة الأزمة الصحية، لافتة إلى أن الاتحاد الديمقراطي  يشهد "أخطر أزمة" يمر بها منذ فضيحة "الصناديق السوداء" التي تسببت بسقوط هلموت كول في أواخر التسعينات، على حد قول العديد من المعلقين، وأن هذا الأمر سدد ضربة لصورة الغالبية، بعد شبهات بتقاضي نواب عمولات على عقود لشراء كمامات عند بدء تفشي جائحة كورونا.

وستصدر التقديرات الأولية عند إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (أي الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش).


 




 

 


 

إقرأ ايضا
481284_0

الظهور العلني الأول للملكة إليزابيث بعد مقابلة هاري وميغان ماركل.. صور

604dc60b423604500909d0c7

الكويت: إبطال عضوية نائب في مجلس الأمة

e7335d6f07-1200x675

إقالة قائد الذراع الاقتصادية للحرس الثوري في إيران

604db1c04c59b77a142e04ed

الشرطة البريطانية تطلق تحقيقا بحق أسماء الأسد

محيط

هزة أرضية تضرب المحيط الهادئ

5

كابل تعتزم إرسال وفدين إلى أنقرة وموسكو لإجراء محادثات السلام

أخبار متعلقة
e7335d6f07-1200x675

إقالة قائد الذراع الاقتصادية للحرس الثوري في إيران

604db1c04c59b77a142e04ed

الشرطة البريطانية تطلق تحقيقا بحق أسماء الأسد

1-1421119

أمريكا: مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للمتضررين من جائحة كورونا

604615094c59b73abf5b97f1

إصابة بشار الاسد وزوجته بفيروس كورونا

thumbs_b_c_97749fd58d47a70b2676975d9bb75d9b (1)

بلجيكا: تمديد قرار حظر السفر غير الضروري

22021112114862028769

الحظر الجزئي ليلاً يعود الى سلطنة عُمان