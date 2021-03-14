ألمانيا.. توقعات بخسارة حزب ميركل وسط أخطر أزمة منذ أواخر التسعينات

الوكيل الإخباري- تشهد محافظتان ألمانيتان، اليوم الأحد، انتخابات محلية، من المتوقع أن يتكبد فيها المحافظون التابعون للمستشارة، أنغيلا ميركل، هزيمة فادحة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

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وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع خسارة المحافظين ، في ظل فضيحة مالية تلطخهم، وسط ترقب شديد قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية، وأن التوقعات تلفت إلى هزيمة الاتحاد في ولايتي بادن فورتمبرغ وراينلاند، بفالتس بجنوب غرب ألمانيا، حيث دعي حوالى 11 مليون ناخب لتجديد البرلمانين المحليين.



وأوضحت "فرانس برس" أن حزب ميركل قد يتكبد أضرارا جراء فضيحة تعرف بـ"قضية الكمامات"، والانتقادات المتزايدة حول إدارة الأزمة الصحية، لافتة إلى أن الاتحاد الديمقراطي يشهد "أخطر أزمة" يمر بها منذ فضيحة "الصناديق السوداء" التي تسببت بسقوط هلموت كول في أواخر التسعينات، على حد قول العديد من المعلقين، وأن هذا الأمر سدد ضربة لصورة الغالبية، بعد شبهات بتقاضي نواب عمولات على عقود لشراء كمامات عند بدء تفشي جائحة كورونا.



وستصدر التقديرات الأولية عند إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (أي الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش).



