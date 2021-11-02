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الثلاثاء، 02-11-2021 03:06 م

أمريكا تحث قائد الجيش السوداني على إعادة الحكومة

لنل


الوكيل الإخباري-جدد مبعوث الولايات المتحدة الخاص لمنطقة القرن الأفريقي يوم الثلاثاء دعوة واشنطن لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لإعادة الحكومة وإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين في إطار الانقلاب العسكري.

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وقال جيفري فيلتمان للصحفيين إن كلا الجانبين المدني والعسكري أظهرا ضبطا للنفس في الاحتجاجات يوم السبت الماضي، مما كان مؤشرا على أن الجانبين يدركان أنهما بحاجة إلى العمل معا لإيجاد طريقة للعودة إلى مرحلة انتقالية تشمل كلا من العسكريين والمدنيين .

 

رويترز

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