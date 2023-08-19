السبت 19-08-2023
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السبت، 19-08-2023 02:14 م

أمريكا تخطط لإمداد أستراليا بأنظمة صاروخية

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الوكيل الإخباري -أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن خطط لبيع أنظمة صاروخية إلى استراليا، في صفقة بلغت قيمتها 975 مليون دولار، حيث يسعى البلدان لتحالف أوثق لمواجهة التوسع العسكري المتزايد الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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وتريد استراليا شراء 22 من أنظمة صواريخ المدفعية "العالية الحركة"، طراز "إم142"، من صنع شركة "لوكهيد مارتن كورب" إلى جانب 60 من أنظمة الصواريخ الموجهة متعددة الإطلاق وغيرها من الذخائر، حسب وزارة الخارجية أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وأضافت الوزارة "ستستخدم استراليا هذه المنظومة لتعزيز دفاعها عن الوطن وتوفير أمن أوسع لبنيتها التحتية الحيوية".


وتابعت الوزارة أن "البيع المقترح لتلك المعدات والدعم لن يغبر التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

 

البيان

 




 

 


 

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