الأحد 23-07-2023
الوكيل الاخباري

49434 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة للخدمات الحكومية الشهر الماضي

الأمن يبرر شمول جرائم جديدة بالعقوبات في معدل الجرائم الإلكترونية

لجنة نيابية تبحث موضوع البضائع المحجوزة لدى الجمارك

الخصاونة: الجدران لن توقف هجرة اللاجئين إلى أوروبا

رئيس مجلس النواب يستقبل السفير التركي

طعن عامل بمحطة وقود بعمّان وسلب مبلغ مالي منه

قطر تعين أول سفير لها في الإمارات منذ 2017

اسبوع حافل للبنوك المركزية ورفع الفائدة بات وشيكاً

فاعليات في الكرك تدعو إلى إبراز دور الجمعيات الخيرية في التنمية

إيران.. مقتل 4 شرطة بهجوم إرهابي في سيستان وبلوشستان

الأحد، 23-07-2023 04:56 م

مقتل شخصين بانهيار جسر في اليونان

image (60)


الوكيل الإخباري - ذكر تقرير من قناة "إم.إي.جي.إيه" التلفزيونية اليونانية أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما، بعد انهيار جسر على طريق سريع، بالقرب من مدينة "باتراس" الساحلية اليونانية، اليوم الأحد.

وشوهدت فرق الإنقاذ وهي تحمل جثتين إلى سيارة إسعاف.

اضافة اعلان


وذكر عضو في فريق الإنقاذ في الموقع للقناة التلفزيونية "مازلنا نبحث عن مزيد من الأشخاص، الذين ربما يكونون محاصرين تحت الأنقاض".


وأكدت فرق الإطفاء الانهيار، دون ذكر المزيد من التفاصيل.


وذكر التلفزيون الرسمي اليوناني أن الجسر، الذي انهار، كان من المقرر هدمه، نظرا لأنه غير مستقر. وأظهرت الصور وجود قطعتين من المعدات الثقيلة على الجسر، وقت وقوع الحادث، بما في ذلك رافعة ضخمة.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Screen-Shot-2022-04-07-at-3.52.24-PM

قطر تعين سفيرا جديدا لدى الإمارات لأول مرة منذ ست سنوات

64bd35644236041ef90bbe1e

موسكو تعلن انتهاء المناورات الروسية الصينية في بحر اليابان

64bd2b5a4c59b708dd36062f

وزيرا خارجية إيران والإمارات يدينان جرائم حرق القرآن

1690118023493

قطر تعين أول سفير لها في الإمارات منذ 2017

64bd19554236042d3a5b8900

إيران.. مقتل 4 شرطة بهجوم إرهابي في سيستان وبلوشستان

64bd1bc04c59b7767121464e

ليبيا ترفض توطين المهاجرين في دول العبور

أخبار متعلقة
64ad50f14c59b707384c5c55

مقتل 6 أشخاص بينهم 5 مكسيكيين بتحطم مروحية في نيبال

623ad4604236044277703824

سوريا: مصرع 16 شخصاً جراء حادث سير على طريق حمص تدمر

image - 2023-06-25T085221.899

اندلاع المزيد من الاحتجاجات ضد العنف في صربيا

image - 2023-06-25T084812.534

لماذا أرسلت الشيشان 3 آلاف من قوات النخبة إلى موسكو؟

image - 2023-06-25T084455.392

المملكة المتحدة تعترض 21 طائرة روسية على حدود الناتو

6496efa14c59b7205664189b

شبكة VK الاجتماعية الروسية تحجب صفحة "فاغنر"