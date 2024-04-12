أميركا تتوقع هجوما إيرانيا على "إسرائيل".. وهذه شدة الضربة

الوكيل الإخباري - قال مسؤول أميركي، إن الولايات المتحدة، تتوقع هجوما من إيران على "إسرائيل" لكنه لن يكون كبيرا بما يكفي لجر واشنطن إلى الحرب.



وذكر البيت الأبيض في وقت سابق، أن واشنطن لا تريد أن تتسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها لم تشارك في ضربة جوية ضد قائد عسكري إيراني كبير في دمشق.



وأوضح البيت الأبيض أنه حذر إيران من استخدام هذا الهجوم ذريعة لمزيد من التصعيد في المنطقة.



وقالت مصادر إيرانية إن طهران نقلت لواشنطن أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي على سفارتها في سوريا على نحو يستهدف تجنب تصعيد كبير وأنها لن تتعجل وذلك في وقت تضغط فيه إيران لتحقيق مطالب تتضمن إحلال هدنة في غزة.

اضافة اعلان



وبينت تقارير أن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسبا لضربات انتقامية محتملة من إيران ويعمل مبعوثون أميركيون على تخفيف حدة التوتر.

