الجمعة 12-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مصدر دبلوماسي: واشنطن حذرت طهران من مهاجمة أهداف أميركية

صحة غزة: قوات الاحتلال ترتكب 8 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

استشهاد مسؤول عمليات الشرطة بشمال غزة

من يقف وراء ارتفاع أسعار الذهب المفاجئ عالمياً ؟

تصريح جديد من صندوق النقد بشأن اسعار الفائدة المرتفعة

تحذير خطير لمستخدمي آيفون في 92 دولة

وفيات الجمعة 12-4-2024

مجلس الأمن يفشل في التوافق بشأن عضوية فلسطين

مروحيات الاحتلال تقصف مخيم النصيرات و25 شهيداً في حي الدرج

العدوان الإسرائيلي على غزة يدخل يومه الـ189

الجمعة، 12-04-2024 09:10 ص

أميركا تتوقع هجوما إيرانيا على "إسرائيل".. وهذه شدة الضربة

5432263_1464168673


الوكيل الإخباري - قال مسؤول أميركي، إن الولايات المتحدة، تتوقع هجوما من إيران على "إسرائيل" لكنه لن يكون كبيرا بما يكفي لجر واشنطن إلى الحرب.

وذكر البيت الأبيض في وقت سابق، أن واشنطن لا تريد أن تتسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها لم تشارك في ضربة جوية ضد قائد عسكري إيراني كبير في دمشق.

وأوضح البيت الأبيض أنه حذر إيران من استخدام هذا الهجوم ذريعة لمزيد من التصعيد في المنطقة.

وقالت مصادر إيرانية إن طهران نقلت لواشنطن أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي على سفارتها في سوريا على نحو يستهدف تجنب تصعيد كبير وأنها لن تتعجل وذلك في وقت تضغط فيه إيران لتحقيق مطالب تتضمن إحلال هدنة في غزة.

اضافة اعلان


وبينت تقارير أن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسبا لضربات انتقامية محتملة من إيران ويعمل مبعوثون أميركيون على تخفيف حدة التوتر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
017410

صحيفة عبرية: خطط إسرائيلية لاستهداف قلب إيران

66182b984c59b737f5348d1b

لوكاشينكو يعارض التعبئة العسكرية للنساء

661836f74c59b770421ef3b9

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره البريطاني

661824f5423604727e02222b

مصدر في وزارة الدفاع الروسية: تنفيذ خطة زيلينسكي سينتهي بتدمير قوات كييف بالكامل

661805c342360447750c99d2

بيلد: كييف استنفدت مخزونات صواريخ "باتريوت" و"إيريس"

66181dca42360418cb1db0b3

زيلينسكي يعترف.. "بدون المساعدة الغربية سنخسر الأراضي والأفراد"

أخبار متعلقة
66025530423604477c500032

أنطونوف: روسيا لن تلهث خلف الأمريكيين إذا لم يرغبوا في التعاون أمنيا

65f29a9b4c59b77db611602c

واشنطن تحث بنما على سحب علمها من سفن الشحن الإيرانية

65f286804c59b744863d098e

الزعيم الكوري الشمالي يكشف النقاب عن دبابة جديدة ويقودها بنفسه

1710395612892

البيت الأبيض: لا مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام سلاح نووي في أوكرانيا

373f1260-5419-11ee-ab32-cd01884f751c

النواب الأمريكي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون حظر تيك توك

1710312432220

الولايات المتحدة تعلن عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا