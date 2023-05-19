أمير قطر يغادر جدة بعد حضوره القمة العربية

الوكيل الإخباري - أعلن الديوان الأميري القطري اليوم الجمعة مغادرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مدينة جدة في السعودية، بعد ترؤسه وفد الدوحة في القمة العربية الـ32.



وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية: "غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد ترؤسه وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة".

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وأضاف أن الأمير بعث ببرقية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان، أعرب فيهما عن بالغ شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء مشاركته في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وتمنى أن أن تسهم نتائجها في تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير الشعوب العربية.



وكان أمير دولة قطر وصل إلى جدة في وقت سابق من يوم الجمعة، للمشاركة في القمة العربية الـ32.



واستضافت مدينة جدة السعودية فعاليات القمة العربية الـ32 بحضور رؤساء وملوك ووزراء عرب وحشد من الشخصيات السياسية والإعلامية.

RT