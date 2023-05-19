الجمعة 19-05-2023
الوكيل الاخباري

تعرف على عقوبة مالك المركبة الذي يسمح لآخر غير مرخص بقيادتها

الملك: نرحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية والقضية الفلسطينية هي محور اهتمامنا

شاهد.. الزعماء العرب في صورة تذكارية بعد التئام الشمل

العلاقمة: حلول جذرية وسريعة لتوصيل مياه الري لمزارع حوض عشرة

بدء أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة

وصول ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

الملك يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

انخفاض الإسترليني أمام الدولار

مستوى تمثيل القادة المشاركين في القمة العربية

ما حقيقة اعتزال الفنان عادل إمام؟

الجمعة، 19-05-2023 03:47 م

بوتين يوجه رسالة إلى قمة جدة

642bfd7a4c59b77a4c4ff03a


الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتمام روسيا بتطوير العلاقات الودية مع الدول العربية، من أجل مواجهة التهديدات والتحديات الحديثة بشكل فعال.

وقال بوتين في برقية تحية بعثها للمشاركين في القمة العربية المنعقدة اليوم الجمعة في جدة، ونشر نصها على موقع الكرملين الإلكتورني:
روسيا تولي تقليديا أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الودية وتعاون الشراكة البناءة مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك في إطار الحوار مع جامعة الدول العربية، من أجل الاستجابة للتهديدات والتحديات التي تواجه الإنسانية الحديثة، بشكل فعال.

اضافة اعلان


وأضاف بوتين: "نحن عازمون على مواصلة دعم الجهود الجماعية من أجل الحل السلمي للقضايا الإقليمية الحادة، بما في ذلك الأزمات في السودان واليمن وليبيا وسوريا، مع الاحترام الثابت لسيادة الدولة وأحكام القانون الدولي القائمة".


وأكد بوتين أن روسيا ستستمر في تقديم "كل مساعدة ممكنة لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس المقاربات المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مبادرة السلام العربية التي تستضيف صاحبتها المملكة العربية السعودية، القمة الحالية لجامعة الدول العربية ".


وأضاف: "نعتقد أن مواصلة توسيع التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والدول العربية يلبي مصالحنا المشتركة بشكل كامل، ويتماشى مع بناء نظام أكثر عدلا وديمقراطية للعلاقات الدولية يقوم على مبادئ تعدد الأقطاب والمساواة الحقيقية واحترام المصالح المشروعة للجميع".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64676ef24c59b708347cb3f6

باتروشيف: الإشعاع يقترب من أوروبا بعد تدمير ذخيرة اليورانيوم

63679e1942360443691ae1aa

السيسي يتحدث عن تهديدات غير مسبوقة في المنطقة العربية

646773b7423604483f61b754

سعيد: نرفض أن نكون ضحايا لنظام عالمي جديد لا نشارك في إرسائه وترتيبه

RTSJEZ8W-1684432663

الأسد خلال القمة العربية: العمل العربي المشترك بحاجة إلى سياسة موحدة وآليات واضحة

646764cc4236043cdc0ac011

شاهد.. الزعماء العرب في صورة تذكارية بعد التئام الشمل

236208

بن سلمان يرحب بحضور الأسد إلى القمة العربية

أخبار متعلقة
236208

بن سلمان يرحب بحضور الأسد إلى القمة العربية

000_33E37QW

السعودية تستضيف محادثات أولية بين طرفي النزاع السوداني

644290754236044ccc027af9

مقتل موظف في المنظمة الدولية للهجرة ومواطن أمريكي في السودان

64412f7e423604104218a704

المقداد يبحث مع ياكوفينكو القضايا والتطورات الجيوسياسية في العالم

4aae4bc8889b7c9bfb4e9f8e2fbcea49

وفاة 9 معتمرين باكستانيين بحادث سير في السعودية

image - 2023-04-20T094547.673

الجيش المصري يصدر بياناً بشأن جنوده في السودان