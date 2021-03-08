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الإثنين، 08-03-2021 01:01 م

بسبب صفقة صواريخ "إس-400"

أنقرة تحذر واشنطن من عواقب الضغوطات التي تفرضها عليها

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من المصدر


الوكيل الإخباري - حذرت أنقرة واشنطن من عواقب استمرار الضغط عليها لشرائها منظومة صواريخ "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، وحذرت من أن الموقف الأمريكي هذا قد يدفع تركيا إلى اتجاهات أخرى.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين: "إذا أتت إلينا دولة أخرى (الولايات المتحدة) بموقف متطرف وأعلنت أنه إما نتعامل بشروطنا أو لا شيء آخر، فإن مثل هذا الموقف يدفعنا في اتجاهات أخرى".

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ووفقا لقالين فإنه يمكن لتركيا امتلاك أنظمة "إس-400" دون انتهاك نظام الدفاع لحلف الناتو، وأن حل هذه المشكلة يكون من خلال حوار بناء مع واشنطن.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تأخذ في الاعتبار جدية موقف تركيا من منظومة "إس-400"، وأن تتفهم أن قرار الحصول عليها لم يتم اتخاذه "بين عشية وضحاها".


وقد تسبب شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" في أزمة في علاقاتها مع الولايات المتحدة.


وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة وشراء أنظمة باتريوت الأمريكية في المقابل، مهددة بتأجيل، أو حتى إلغاء، بيع أحدث مقاتلات "F-35" لأنقرة، وكذلك بفرض عقوبات على أنقرة وفقا لقانون "CAATSA" (مواجهة أعداء أمريكا).

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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