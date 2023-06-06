أوستن يتجاهل دور الاتحاد السوفيتي في الانتصار على النازية

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في كلمته بذكرى إنزال النورماندي، إن قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية أنقذوا العالم لكنه لم يذكر دور الاتحاد السوفيتي في دحر النازية.



وأضاف: "قدامى محاربي الحرب العالمية الثانية: نحييكم. لقد أنقذتم العالم".



ووفقا له، كانت فرنسا ومعظم دول أوروبا قبل 79 عاما "تحت الحذاء العسكري النازي"، لكن "الشباب من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا ودول أخرى توحدوا من أجل تحرير الإنسانية التي كانت تعاني".

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في خطابه، تطرق أوستن كذلك إلى النزاع في أوكرانيا، مؤكدا العزم على "الوقوف إلى جانبها حتى النهاية طالما أن الأمر يتطلب ذلك".

روسيا اليوم