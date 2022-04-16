أوكرانيا.. انفجارات تهز مدينتي كييف ولفيف

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أوكرانية بدويّ انفجارات في الساعات الأولى من صباح يوم السبت في العاصمة الأوكرانية كييف، ومدينة لفيف بغرب البلاد.



وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية فوق معظم أنحاء أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح السبت.

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ولم يصدر تأكيد رسمي للانفجارات، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.



معركة ماريوبول

قالت أوكرانيا إنها تحاول كسر الحصار الذي ضربته القوات الروسية حول ماريوبول مع احتدام القتال حول مصنع إيليتش لتصنيع الصلب في المدينة.



وذكرت روسيا أنها قصفت أثناء الليل ما قالت إنه مصنع في كييف كان يُصنع ويصلح الصواريخ المضادة للسفن، انتقاما فيما يبدو لغرق الطراد الصاروخي موسكفا أكبر سفينة حربية في أسطول البحر الأسود الروسي الخميس.



وبحسب أوكرانيا فإن أحد صواريخها تسبب في إغراق الطراد موسكفا في مثال قوي على مقاومتها لخصم أفضل تسليحا، بينما قالت موسكو إن الطراد غرق أثناء سحبه في طقس عاصف بعد نشوب حريق على متنه نجم عن انفجار ذخائر.

سكاي نيوز