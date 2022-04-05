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الثلاثاء، 05-04-2022 08:57 ص

بريطانيا: القوات الأوكرانية تستعيد مناطق رئيسية شمالي كييف

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الوكيل الإخباري - أكدت المخابرات البريطانية، الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية استعادت شمالي البلاد مجبرة القوات الروسية على التقهقر من مناطق حول تشيرنيهيف وشمال العاصمة كييف.

وأفادت وزارة الدفاع في نشرة دورية على تويتر بأن من المرجح أن يستمر القتال على مستوى منخفض في مناطق مستعادة حديثا، لكنه يتراجع بشدة هذا الأسبوع مع انسحاب بقية القوات الروسية.

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وأضافت الوزارة أن العديد من الوحدات الروسية المنسحبة من شمال أوكرانيا من المرجح أن تحتاج لإعادة تجهيز وتجديد كبيرة قبل أن يكون بمقدورها إعادة الانتشار للمشاركة في العمليات بشرق أوكرانيا.


وانسحبت القوات الروسية، مؤخرا، من بلدات محاذية للعاصمة كييف، بعدما قررت موسكو أن تركز عملياتها على إقليم دونباس شرقي البلاد، حيث يوجد انفصاليون موالون للروس.


وذكرت تقارير غربية أن روسيا قررت صرف النظر عن الاستيلاء على كييف ومدن كبرى، لأنها جوبهت بمقاومة شرسة لم تكن تتوقعها، كما أن الجيش الروسي لم يفلح أيضا في دخول العاصمة أو تطويقها على نحو محكم.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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