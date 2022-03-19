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السبت، 19-03-2022 01:33 م

موسكو تعلن تدمير مراكز استخبارات إلكترونية جنوبي أوكرانيا

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، تدمير مراكز استخبارات إلكترونية في إقليم أوديسا المطل على البحر الأسود جنوبي أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مقاتلاتها الجوية وطائراتها المسيرة دمرت ليلا 69 منشأة عسكرية ومستودعات أسلحة و4 أنظمة دفاع جوي "إس-300" و"Buk-M1" بواسطة صواريخ كينجال وباسيتون.
وجاء في بيان الوزارة: "في 18 مارس/ آذار، تم تدمير مستودع كبير تحت الأرض للصواريخ وذخيرة الطيران للقوات الأوكرانية باستخدام صواريخ كينجال".

وتابع أنه: "تم أيضا تدمير مراكز استخبارات إذاعية وإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية في فيليكي دالنيك وفيليكودولينسكو بإقليم أوديسا بواسطة صواريخ باستيون".

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