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السبت، 17-06-2023 11:15 ص

أوكرانيا تشتري عربات مشاة قتالية من التشيك وسلوفاكيا

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الوكيل الإخباري - وقعت أوكرانيا مع جمهورية التشيك وسلوفاكيا على إعلان نوايا مشترك بشأن اقتناء وصيانة عربات المشاة القتالية، حسبما أفاد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف.

وكتب ريزنيكوف عبر "تويتر" اليوم السبت: "وقعنا مع نظيري السلوفاكي مارتن شكلينار ووزيرة دفاع جمهورية التشيك يانا تشيرنوخوفا إعلان نوايا في مجال شراء وصيانة عربات مشاة قتالية، مع جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا، وذلك على هامش اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا".

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وأضاف ريزنيكوف أنه سيتم الكشف عن كافة التفاصيل في وقت لاحق، معتبرا هذا القرار "خطوة مهمة" في التعاون بين البلدان الثلاثة.


وفي وقت سابق أفيد بأن الحكومة التشيكية وافقت على شراء 246 مدرعة بمبلغ قياسي بلغ 2.7 مليار دولار من شركة سويدية، في ما أطلق عليه أكبر عملية شراء عسكرية في السنوات الأخيرة. وحسبما أعلنت تشيرنوخوفا في 2 يونيو، فإن جمهورية التشيك وسلوفاكيا تعتزمان التعاون في مجال إنتاج الذخيرة.

 

RT

 




 

 


 

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