أوكرانيا تعلن استعداد آلاف جدد للانضمام إلى القتال

الوكيل الإخباري - قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، الأحد، إن 3 آلاف متطوع أميركي أبدوا استعدادهم للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، في مواجهة الهجوم الروسي المستمر منذ أيام.



وأفادت الوكالة نقلا عن قناة عمليات القوات المسلحة الأوكرانية على "تليغرام"، بأن عددا كبيرا من المتطوعين هم من المحاربين القدامى الذين خاضوا معارك في العراق وغيرها من النقاط الساخنة في جميع أنحاء العالم.

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ووفق القناة، فإن إجمالي تعداد المتطوعين الأجانب للقتال في أوكرانيا ضد القوات الروسية، بلغ 16 ألفا.



وأعلنت أوكرانيا قبل أيام تلقيها آلاف الطلبات من أجانب، الذين أعربوا عن استعدادهم للانضمام لما سمته "الفيلق الدولي"، الذي كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن عزمه تشكيله لقتال القوات الروسية.

سكاي نيوز



