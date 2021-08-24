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الثلاثاء، 24-08-2021 10:16 ص

أوكرانيا تعلن عن اختطاف طائرة لها في أفغانستان

كابول


الوكيل الإخباري - قال نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين، اليوم، إن طائرة أوكرانية كان من المفترض أن تنقل أوكرانيين من أفغانستان، اختطفت الأسبوع الماضي من قبل مجهولين.

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وأوضح ينين لراديو "هرومادسكي": "استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي. ويوم الثلاثاء، بالفعل سُرقت منا طائرة، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلاً من إجلاء الأوكرانيين.


وأضاف نائب وزير الخارجية الأوكراني: "أما محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا لم تنجح أيضًا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار".


وأشار ينين إلى أن السلك الدبلوماسي بأكمله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.


حاليا، جميع المعابر الحدودية البرية من أفغانستان يسيطر عليها ممثلو حركة "طالبان"، التي استولت على السلطة في أفغانستان. يتم إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان العاملين في مهام خارجية عبر المطار الوحيد في كابول، الذي يخضع لسيطرة الولايات المتحدة وحلف الناتو.

 

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