الأحد 22-08-2021
الوكيل الاخباري

شكوى من انقطاع المياه في عمان

الخصاونة يدشن عمل قسم قسطرة القلب في البشير

الكويت تسقط الجنسية عن 54 مواطنا

المياه :حملة لإزالة اعتداءات في البحر الميت - فيديو وصور

ترقب شعبي لبلاغ رسمي جديد للتخفيف على الأردنيين

مطالب بإعادة فتح مركز حدود المدورة

لجنة الأوبئة : الخطة الحكومية لفتح كافة القطاعات مستمرة

العتوم: المشاريع الملكية نفذت بالكامل في إربد

موظف حكومي يعثر على مبلغ مالي كبير في عمان

الخيرية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى لبنان

الأحد، 22-08-2021 10:37 ص

أستراليا تجلي أكثر من 300 شخص خلال الليل من أفغانستان

000_Hkg2877607-e1605804739530


الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأحد، عن إجلاء حكومته لمئات الأشخاص من أفغانستان خلال الليلة الماضية.

اضافة اعلان


وقال موريسون إن أستراليا أجلت ما يزيد على 300 شخص من بينهم أستراليون وأفغان يحملون تأشيرات ومواطنون من نيوزيلندا وأمريكا وبريطانيا، بحسب "رويترز".

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا العدد تم إجلاؤه عبر 4 رحلات جوية إلى كابول ليلة السبت.


وأكد موريسون للإذاعة الأسترالية اليوم أن حكومته ستواصل إرسال هذه الرحلات والعمل مع شركائها وحلفائها في عمليات الإجلاء.


وذكر أن بلاده لا تنقل فقط الأستراليين وحاملي التأشيرات الأفغان لأستراليا، ولكن تنقل أيضا مواطنين من بريطانيا، والولايات المتحدة ونيوزيلندا.


وحتى الآن، أجلت الحكومة الأسترالية أكثر من 550 شخصا من كابول منذ 18 أغسطس/ آب بما في ذلك الأستراليون وحاملي التأشيرات الأفغان.


وخلال الأسبوع الماضي تم نقل نحو 8 آلاف شخص من أفغانستان على متن رحلات نظمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وسيطرت حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان مطلع الأسبوع الماضي من حكومة كانت تدعمها الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى فرار الآلاف من أفغانستان خوفا من حكم الحركة.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
612206d44c59b76dd7126a28

الكويت تسقط الجنسية عن 54 مواطنا

6121f6a74c59b76dc70151a5

طائرة نقل هندية على متنها 168 راكبا تغادر كابول

ف

وفاة 10 أشخاص جراء الفيضانات في الولايات المتحدة

Hamid-Karzai-International-Airport-to-reopen-to-civilians

طالبان تفرض نظاما حول مطار كابول

زلزال 3

زلزال في شرق ساحل فوكوشيما اليابانية

w

واشنطن تدرس مشاركة شركات طيران بعمليات الإجلاء من كابول

أخبار متعلقة
612131c24236047b257c9242

البنتاغون: أوستن لن يستقيل على خلفية التطورات في أفغانستان

6120ef6b42360455a9764cee

الولايات المتحدة تحذر رعاياها من الذهاب إلى مطار كابول

1-1457601

المئات "محشورون" في طائرة عسكرية.. ما قصة الصورة الغريبة؟

تشيك

جمهورية التشيك تخلي سفارتها في كابل

720212975411240690459

طالبان تسيطر على المناطق المحيطة بكابول

800-1

كندا تعتزم استقبال 20 ألف لاجئ أفغاني