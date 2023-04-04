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الثلاثاء، 04-04-2023 09:01 ص

أوكرانيا تنصب دروعا روسية على دبابات "ليوبارد 2"

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الوكيل الإخباري- باءت بالفشل كل المحاولات لتطوير حماية دبابات "ليوبارد – 2" الألمانية بواسطة أجهزة "كونتاكت" الروسية الصنع للحماية الدينامية.

إذ أنها لا تحسّن مواصفات الدبابة بل على العكس تؤدي إلى تدهورها.

أفادت بذلك مجلة Defence24 البولندية.

يذكر أن شبكة الإنترنت كانت قد نشرت في وقت سابق صورا فوتوغرافية لدبابات "ليوبارد" المزوّدة بوحدات الحماية الدينامية "كونتاكت – 1" والتي نصبت على الدروع الأمامية للدبابات الأوكرانية. كما تم تجهيزالبرج المدرع بوحدات تركب فيها أجهزة الحماية الدينامية.

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وحسب أحد مستخدمي الإنترنت الذي نشر تلك الصور الفوتوغرافية فإن ذلك مجرد نكتة. فيما قالت المجلة البولندية إن هذا الأمر لا يعني أن تطويرا كهذا لن تتم الاستفادة منه فيما بعد.


جدير بالذكر أن إدخال تعديلات في تصميم الدبابة بحاجة إلى موافقة الشركة المصنعة للدبابة. لكن جيش كييف لا يركّز على مثل هذه التفاصيل، مع العلم أن الدروع التي تمتلكها "ليوبارد" تعد غير كافية للحماية من وسائل الإصابة الروسية الحديثة.


وأشارت المجلة إلى أن وحدات إضافية للحماية الدينامية يمكن أن تساعد في حل تلك المشكلة، لكنها ستولّد في الوقت نفسه عددا من المشاكل الأخرى، لأنه يجب توزيع تلك الوحدات الحساسة كيلا تلحق ضررا بأجهزة دبابة "ليولارد". وإضافة إلى ذلك فإنها ستزيد من وزن الدبابة، كما ستزيد من الضغط على أجهزة نقل الحركة، ما سيسبب تعطيلها بسرعة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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